THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika

THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

26.01.2021 11:12
THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu, System.String[]

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre; İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları, Ocak ayının üçüncü haftasında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayınladığı verilere göre; İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları, Ocak ayının üçüncü haftasında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Ocak ayının üçüncü haftasını kapsayan 18-24 Ocak arasındaki uçuş trafiğini yayınladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları ve İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu. Eurocontrol verilerine göre geçtiğimiz hafta THY, günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bırakarak zirvesinde yer aldı. Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 247 uçuş rakamıyla listeye 5'inci sıradan girdi.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Eorocontrol'ün raporda Avrupa havalimanlarına da yer verildi. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, 18-24 Ocak tarihlerini kapsayan haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'ını hafta bazlı en yüksek uçuş rakamına ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı. İstanbul Havalimanı'nın sırasıyla Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise, "Avrupa'da birinciyiz!18 - 24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz" denildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY ve İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu - Son Dakika


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