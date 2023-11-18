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THY ve Pegasus'un İstanbul'dan yapılacak 187 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

THY ve Pegasus'un İstanbul'dan yapılacak 187 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İstanbul'u etkisi altına alan fırtına hava yolu taşımacılığını da vurdu. Türk Hava Yolları ve Pegasus, İstanbul'dan yapılacak 187 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

18.11.2023 13:30  - Güncelleme: 13:44

Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe yaptığı fırtına uyarısı sonrası İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı. Megakenti etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY ve Pegasus seferlerini iptal etti.

THY'NİN 105 SEFERİ İPTAL

Dün yaptığı açıklama ile bugün için 40 seferini iptal ettiğini belirten THY, yarın da sefer iptallerine gitti. THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferin hava şartları nedeniyle yapılamayacağını belirtti.

PEGASUS'UN 82 SEFERİ İPTAL

Pegasus Hava Yolları da İstanbul'da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44'ü bugün, 38'i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

İPTAL SAYISI ARTABİLİR

Pegasus'tan yapılan açıklamada iptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi. Ayrıca hava durumundaki gelişmelere ve MADKOM kararlarına göre iptal olan sefer sayılarının artabileceği; bu doğrultuda yolculara, uçuştan önce Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruları kontrol etmeleri, mobil uygulamadaki bildirimleri açık konuma getirmenizi tavsiye edildi.

İDO, BUDO VE ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ DE İPTAL

Fırtına nedeniyle bugün için İstanbul'da Şehir Hatları'na ait bazı vapur seferleri, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri de iptal edildi.

BUDO iptal edilen seferler şu şekilde:

  • 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas)
  • 15.25 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)
  • 16.45 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)
  • 19.15 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya)

İDO iptal edilen seferleri ise şu şekilde:

  • 11.35 Kabataş - Kadıköy
  • 12.00 Bursa - Kabataş
  • 12.00 Kadıköy - Bandırma
  • 15.30 Bandırma - Kadıköy
  • 17.15 Kabataş - Bursa
  • 18.00 Bursa - Kabataş
  • 18.15 Kabataş - Bursa
  • 19.00 Kadıköy - Bandırma

İstanbul, Pegasus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY ve Pegasus'un İstanbul'dan yapılacak 187 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY ve Pegasus'un İstanbul'dan yapılacak 187 seferi hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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