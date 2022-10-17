İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi

17.10.2022 12:04

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan yaklaşık 300 personel yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ve aralarında THY, TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı.

RAPOR ALDILAR

İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.

YORUMLAR
500
THY Teknik AŞ, ilk Airbus A350-900 tipi uçağın üs bakımını tamamladı THY Teknik AŞ, ilk Airbus A350-900 tipi uçağın üs bakımını tamamladı Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
16:15 AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi
16:09 Beşiktaş'ta Valerien Ismael devri sona mı eriyor? Başkan son kararını verdi
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:26 Yeliz milyonlarca kez dinlenen Yalan şarkısının hikayesini anlattı: Yalan söyleme hastalığı olan sevgilim için yazdım
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
15:08 Trafik magandasından akılalmaz sözler: Delikanlıysanız durun
12:48 Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 16:39:19. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement