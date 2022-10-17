İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi

AK Parti'nin kalesindeki ankette en büyük sürprizi Davutoğlu yaptı

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ve aralarında THY, TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı.

RAPOR ALDILAR

İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.