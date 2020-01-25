THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak - Son Dakika

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THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak
14 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya ek seferler planlandığını bildirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle söz konusu iki şehir için ek seferlerin planlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yarın, Elazığ ve Malatya için talebe bağlı olarak Ankara, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından ilave seferler planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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