THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti - Son Dakika
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THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti

25.02.2022 20:10
THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), yarın için planlanan Rusya'nın Soçi kenti çıkışlı ve varışlı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

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Türk Hava Yolları, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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