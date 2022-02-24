THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti - Son Dakika
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THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

24.02.2022 13:59
THY yarınki Ukrayna seferlerini de iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY) yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

TÜRK Hava Yolları (THY) yarınki Ukrayna seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda "Ukrayna'da yaşanan olağanüstü hal nedeniyle Ukrayna hava sahası 24 Şubat ve 25 Şubat 2022 tarihlerinde sivil uçuşlara kapatılmış olup, ilgili tarihte Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat- 21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza da ilave haklar tanınmıştır" denildi.


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Türk Hava Yolları, Olağanüstü Hal, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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