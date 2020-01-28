THY yeni dış hat noktalarına uçacak - Son Dakika
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THY yeni dış hat noktalarına uçacak

6 saat önce

Türk Hava Yolları(THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine pazar koşullarına bağlı olarak tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

THY yeni dış hat noktalarına uçacak, System.String[]

Türk Hava Yolları(THY), Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine pazar koşullarına bağlı olarak tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Uçak ve uçtuğu nokta sayısı her geçen yıl artan Türk Hava Yolları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yeni sefer noktaları ile ilgili yaptığı bildirim şöyle; "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, pazar koşullarına bağlı olarak Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir."

Türk Hava Yolları, Kazakistan'ın Aktau ve Atyrau şehirleri dışında bu yıl Ekvator Ginesi'ndeki Malabo, Japonya'daki Haneda, ABD'deki Newark ve Kanada'daki Vancouver'a da uçuş yapacak. THY bu yıl iç hatlarda 31,5-3 milyon, dış hatlarda 46-47 milyon olmak üzere toplam 78-80 milyon yolcu taşımayı ve yaklaşık 14,5-14,8 milyar dolar da konsolide satış geliri elde etmeyi hedefliyor.


Türk Hava Yolları, Kazakistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:52 Kaynak: DHA
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