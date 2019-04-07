Thy, Yeni Evinde Seferlere Başladı
49 dakika önce
THY, yeni evinde seferlere başladı Taşınmanın ardından THY 10 bin 641 yolcuyu ağırladıİSTANBUL - Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan 10 bin 641 yolcu ağırladı.
THY
, yeni evinde seferlere başladı
Taşınmanın ardından THY 10 bin 641 yolcuyu ağırladı
İSTANBUL - Türk Hava Yolları İstanbul
Havalimanı'ndan 10 bin 641 yolcu ağırladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yeni evimizde 13: 45 itibariyle 10.641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14.582" dedi.
Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı
'ndan sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından yolcularına hizmet vermeye başladı. Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından uçuşlara başlayan THY, bugün saat 13: 45 itibariyle 79 sefer yaparken,10 bin 641 yolcuyu yeni evinde ağırladı.
THY'nin seferlerinin aksamadan devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Yeni evimizde 13: 45 itibarıyla 10.641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14.582 Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21.792, performans oranımız %84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz" paylaşımı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:10 Kaynak: İHA
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