Thy, Yeni Evine 5 Nisan'da Taşınıyor

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na 5 Nisan'da taşınmaya başlayacak.

Bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na 5 Nisan'da taşınmaya başlayacak.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişime hazır. THY'nin, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'te başlayacak.



Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dev operasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, havacılık tarihinin en büyük taşınmasının gerçekleşeceğini kaydetti.



Taşıyacakları ekipmanların kapladığı alanın 33 futbol sahası büyüklüğüne denk olduğunu belirten Aycı, "Tüm dünyanın izleyeceği bu büyük göç sonrası biz yepyeni bir sabaha uyanacağız. Güneşin Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı'nda aydınlattığı bir sabaha. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Atatürk Havalimanı'nın veda uçuşu da netleşti









Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak. İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir planla kademeli olarak artırılacak.











5 bin tırlık yük taşınacak



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer. Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak.



Havalimanı kodları değişiyor









İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak.

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