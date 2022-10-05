THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Pilot, Güncel, Son Dakika

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