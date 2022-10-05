THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor - Son Dakika
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THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

05.10.2022 12:01
THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor.

Türk Hava Yolları (THY) gelecek hedefleri doğrultusunda pilot ailesini büyütüyor. Yetiştirilmek üzere pilot alımı için ilan yayınlayan THY, açıklamasında, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş ve Türk vatandaşı olanların başvurabileceğini bildirdi.

389 uçaklık filosuyla, küresel hava yolu şirketleri arasında filo büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük 9'uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden pilot alımı için ilan açtı. İlana, 1 Ocak 1992 tarihi itibarıyla doğmuş Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilecek.


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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY, yetiştirilmek üzere pilot alıyor - Son Dakika

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