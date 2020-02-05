THY yolcu sayısını artırmada Aralık ayında Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY yolcu sayısını artırmada Aralık ayında Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü oldu - Son Dakika

THY yolcu sayısını artırmada Aralık ayında Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü oldu

15 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY), ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan Aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü havayolu şirketi oldu.

THY yolcu sayısını artırmada Aralık ayında Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü oldu, System.String[]
TÜRK  Hava Yolları (THY),  ULUSLARARASI Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından açıklanan Aralık ayı verilerine göre yolcu sayısı artışı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü havayolu şirketi oldu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuş ağını her geçen gün genişleten ve hizmet kalitesini artıran bayrak taşıyıcının Aralık ayında önemli bir başarıya imza attığı belirtildi.

Yolcu sayısını 2018 yılının Aralık ayına göre yüzde 7,1 artıran THY'nin, taşınan yolcu sayısı rakamlarına göre ise dünyada en fazla yolcu taşıyan 14'üncü havayolu şirketi olduğu bildirildi.

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI YÜZDE 10,8 ARTTI

THY'nin 2019 yılı Aralık ayı verilerine göre dıştan dışa transfer yolcu sayısında da önemli bir artış yaşandığı, açıklanan rakamlara göre yılın son ayında 2 milyon 132 bin yolcunun İstanbul'dan aktarmalı olarak 125 ülkeye ulaştırıldığı kaydedildi. THY'nin bir önceki yılın aynı ayına göre çift haneli büyüme başarısı sergilediğinin vurgulandığı açıklamada Aralık ayında yüzde 6,9 oranında artan toplam transfer yolcu sayısının tüm yolcu sayısı içindeki oranının ise yüzde 49,5'e çıktığı aktarıldı.

"2019 YILINI BU GİBİ GÜZEL VERİLER İLE GERİDE BIRAKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Açıklamada, ICAO'nun açıkladığı rakamlara ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görüşlerine yer verildi.

Aycı, "Bir hayalimiz, bir hedefimiz var. Ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları'nı küresel havacılığın zirvesine taşımak için çaba harcıyoruz. Dünya havacılığını ve şirketimizi önemli derecede olumsuz etkileyen gelişmelerin yaşandığı 2019 yılını bu gibi güzel veriler ile geride bıraktığımız için mutluyuz. Operasyonlarımızda değerlendiremediğimiz 24 uçağa rağmen yolcu sayımızı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artırmış olmamız önemli bir başarı. Yeni yılda AnadoluJet markamızın yurt dışı açılımı, ülkemizin turizm merkezlerinden direkt gerçekleştireceğimiz uçuşlar ve ayrıcalıklı hizmetimiz ile bu rakamları daha da yukarılara çıkaracağız.  Aralık ayında yalnızca tarifeli yolcu seferlerimizle değil hava kargo operasyonlarımızda da başarılı bir performans sergiledik. Rüzgarın tersten estiği ve küçülmenin yaşandığı hava kargo pazarında Turkish Cargo markamız ile büyümeyi sürdürdük. Ülkemizin jeopolitik konumunun bize sağladığı avantaj ile dünya ticaret ağının ana taşıyıcılarından olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."  dedi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar
Milli Savunma Bakanlığı'na ait uçak, Van'da yaşanan çığ felaketine destek için yola çıktı Van'da yaşanan felakete damga vuran görüntüler! Küreklerle kurtardılar Son dakika: Van'daki ikinci çığ faciası! 26 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:33:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY yolcu sayısını artırmada Aralık ayında Avrupa'da 1, dünyada ise 4'üncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]