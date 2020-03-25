THY, YOLCU UÇAKLARIYLA KARGO TAŞIMACILIĞI GERÇEKLEŞTİRİYOR - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle yurt dışında sadece 5 noktaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) yolcu uçaklarıyla kargo taşımacılığı gerçekleştiriyor. Bu planlama ile kargo taşımacılığında toplamda 5 bin ton kapasite artırıldı.

Virüs salgını nedeniyle hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirmek için büyük çaba harcayan dünyanın en büyük 6'ncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak Türk Hava Yolları'nın yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştirmeye başladı. Yolcu uçağı ile gerçekleşen kargo taşımalarının ilkini, 20 Mart tarihinde B777 tipi yolcu uçağıyla İstanbul- Kiev rotasında icra eden kargo şirketi, Bükreş Beyrut ve Dubai noktalarında da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

HIZLI TANI KİTLERİ THY TAŞIDI

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu süreçte Turkish Cargo ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye 'ye, Türkiye'den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında köprü vazifesi görmeye devam ederek bu kapsamda Çin'den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye'ye ulaştırmaya başladı. Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14 bin 500 tonluk ek kapasite oluşturan global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmesinin yanında bayrak taşıyıcı havayolu olarak zorlu günlerde de milletimizin yanında yer alarak, görevini icra etmeye devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Görüntü dökümü:

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-Kargo taşımacılığından görüntüler

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