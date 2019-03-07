Thy, Yolcularına 29 Bin 966 Ton Yiyecek İkram Etti

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl filosunda bulunan 338 uçakta yolcularına 29 bin 966 ton yiyecek, 34 bin 434 ton içecek ikramında bulundu.

Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl filosunda bulunan 338 uçakta yolcularına 29 bin 966 ton yiyecek, 34 bin 434 ton içecek ikramında bulundu.



Türk Hava Yolları geçtiğimiz yıl 75,2 milyon yolcusunu Türk misafirperverliği ile 124 ülkedeki 306 noktaya taşıdı. Dünyanın en iyi uçak içi ikram sunan markaları arasındaki bayrak taşıyıcı bu süreçte 29 bin 966 ton yiyecek, 34 bin 434 ton içecek ikramını misafirlerine sunmak üzere uçaklarına yükledi. Günde ortalama bin 300 sefer gerçekleştiren küresel taşıyıcı bu uçuşlara günde 176 ton ikram yüklemesi gerçekleştirdi. Konu ile ilgili twitter adresinden bir paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Filomuzdaki 338 restoranımızdan birinde gökyüzü manzaralı bir akşam yemeğine ne dersiniz? Geçtiğimiz yıl bizimle bulutların üzerinde buluşan misafirlerimize 29 bin 966 ton yiyecek ve 34 bin 434 ton içecek ikramında bulunduk. Yine bekleriz." dedi. - İSTANBUL

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