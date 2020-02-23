THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Dünya THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma - Son Dakika Dünya

THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma

7 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamerunlu bir yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla streç filme sarılarak sınır dışı edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamerunlu bir yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla streç filme sarılarak sınır dışı edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Göç İdaresi tarafından cumartesi günü yapılan basın açıklamasında, "Adı geçen yolcu 21 Ocak'ta sahte belgeyle ülkemize giriş yapmaya çalışmış ve girişine izin verilmemiştir. İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak tarihlerinde 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında 4. defa işlem tesis edilerek 30 Ocak tarihinde geri gönderilebilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türk Hava Yolları, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan 'bir yolcunun streç filme sarıldığı' iddiasına açıklama
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi KKTC'de, koronavirüs şüphelisi kadının tahlil sonucu negatif çıktı İsrail askerlerinden Filistinlinin cansız bedenine insanlık dışı uygulama

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:57:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: THY yolcusunun bagaj ambalajıyla 'paketlenip' sınır dışı edilmesine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]