"2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık" - Son Dakika

"2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık"

08.03.2021 14:01

Pandemi döneminde rakiplerinden olumlu ayrıştıklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu.

Pandemi döneminde rakiplerinden olumlu ayrıştıklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5'e getirerek, dünyada 6'ncı sıraya yükselmeyi başardık" dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, pandemi döneminde havacılık sektörünün değerlendirmesini yaptı. Toplantıda konuşan Aycı, havacılık sektörünün pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyerek, "Havacılık sektörü tarihinin en zor yıllarından birini geride bıraktı. Hem 2020'nin değerlendirmesini yapmak, dünyada neler oldu biz ne yaptık görmek lazım diye açıklamalarımızı yapacağız. 2021'in yılını da konuşacağız. Pandemi döneminde güçlü THY, belirsizliklere rağmen tüm rakiplerinden olumlu ayrışmıştır. Ben tüm çalışanlarımızı bu başarıdan dolayı kutluyorum" dedi.

"RAKİPLERİMİZDEN DAHA OLUMLU AYRIŞTIK"

Özellikle 2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattıklarının altını çizen Aycı, "2019'un yüzde 40 seviyesinde gelir üretmiştik. Son çeyrekte 1,8 milyar dolarlık gelir elde ettik. Her çeyrekte bunu arttırdık. Rakiplerimizden daha olumlu ayrıştık. 2020 nakit yönetiminin önem kazandığı bir yıl oldu. Bu dönemde 2019'un yüzde 40'ı kapasiteye rağmen 400 milyon dolarlık başarımız oldu. Sene başında planlamış olduğumuz yatırımlardan 300 milyon dolarlıksa tasarruf yaptık. Rakip havayollarına baktığımız zaman, yaklaşık 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar çıkan yardımları aldıklarını gördük. Tüm dünyada havayolu şirketlerine verilen yardımlar, 191 milyar doları aşmıştır. Buna rağmen çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kalmışlardır. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik" ifadelerini kullandı.

"KARGO TEŞKİLATIMIZ EN HIZLI VE EN ÇOK BÜYÜYEN KARGO TEŞKİLATI OLDU"

Kriz yönetimini özellikle kargo ile hayata geçirdiklerini belirten Aycı, "Kargoda ortaya koyduğumuz performansla, THY kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu. Pazar payımızı da yaklaşık yüzde 5'e getirerek, dünyada 6'ncı sıraya yükselmeyi başardık. Pandemi sürecinde yolcu sayılarında yüzde 62 düşüşle rakiplerine göre en az yolcu sayılarında düşüş kaydeden havayolu oldu" açıklamalarında bulundu.

İkinci el araç fiyatlarının son dönemde yükseldiğini söyleyen Aycı, "Firmalar, kiraladığımız araçları 4'üncü yıl bize kiralamak yerine 3'üncü yıl sözleşmenin bitiminde bu aracı satmanın kendilerine daha fazla kar getirisi olduğunu görerek, ikinci el araçların yüksekliğinden yararlanmak istiyorlar. Bu konuda da dikkatli bir çalışmayla giderlerimizi yine en iyi şekilde yönetiyoruz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy - Uğur Çetin/İHA)

2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık
2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık
2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık

Türk Hava Yolları, İlker aycı, Havacılık, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi '2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapattık' - Son Dakika Ekonomi


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