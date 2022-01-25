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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi

25.01.2022 23:04

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Sabaha kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Sabaha kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak. İkinci pist ve onun etrafındaki de-icing pistleri de açılınca operasyon çok hızlanacak" dedi.

Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer THY yetkilileri ile İstanbul Havalimanı'na geldi.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Aycı, daha sonra aprona geçti.

Burada 2 ayrı körükte kar temizleme çalışmalarını yerinde inceleyen Aycı, zaman zaman personele talimatlar vererek çalışmaları yönetti.

"Operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak"

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Aycı, havalimanında kar temizle çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız. Hem TGS'miz, hem Türk Hava Yolları Teknik hem de İGA'nın ekipleri seferber olmuş durumdayız. Yarın önce 10 uçak kaldırıp daha sonra saatte 20 uçaklık kapasiteyle uçak kaldırmaya başlayacağız. 20 uçak kaldırıp 20 uçak indirebildiğimiz, saatte 40 uçaklık kapasiteye ulaştığımızda operasyon çok hızlı bir şekilde akmaya başlayacak." diye konuştu.

Aycı, diğer havalimanlarına divert etmiş uçakları, ekipleri ve yolcuları da yarın kademe kademe İstanbul Havalimanı'na almaya başlayacaklarını dile getirerek, yarının kendileri için çok yoğun bir gün olacağına dikkati çekti.

İkinci pistin de açılacağını aktaran Aycı, "Sabaha kadar İGA ekipleri de ikinci pisti açacak. İkinci pist ve onun etrafındaki de-icing pistleri de açılınca operasyon çok hızlanacak" ifadelerini kullandı.

"Solüsyonlarla buzlanmanın önüne geçmiş olacağız"

Aprondaki uçaklara yapılan işlemleri de anlatan Aycı, şu bilgileri paylaştı:

"Önce uçağın altını temizliyoruz. Sonra pushbacklerle uçakları çekiyoruz. Ardından tamamen kepçeler girip karı çekiyorlar, o uçağı çekip operasyona hazır hale getiriyoruz. Yine THY Teknik teknisyenlerimiz tarafından motorların önündeki karlar ve buzlanmalar temizleniyor. Sabahleyin solüsyonlar da dökülecek ve o dökülen solüsyonlarla buzlanmanın önüne geçmiş olacağız. Zira çok hızlı buzlanma var görüyorsunuz, aşırı soğuktan dolayı. Hem İGA hem de bizim ekiplerimiz 36 saattir, 72 saattir uykusuz çalışan ekiplerimiz evlerine dahi gitmeden çalıştılar. Rotasyonlu bir şekilde çalışıyoruz. Hiç rotasyon yapmadan uykusuz çalışan ekiplerimiz de var."

Devletin de tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getiren Aycı, bakanlıklar ve diğer havacılıkla ilgili kamu kurumları ile kar temizleme çalışmalarında görev alan ekiplere teşekkür etti.

Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceklerini anlatan Aycı, şunları ifade etti:

"Çalışmalar yarın da devam edecek. Gece gündüz çalışıp operasyona devam edeceğiz. İşimizin başındayız. Tüm ekiplerimiz çalışıyor. Yorgunluk nedir bilmeden burada insan üstü bir gayretle tüm ekipler çalışıyor. İnşallah hep birlikte gayretle herkesin yüzünü güldüreceğiz. Bu afetin de bu hava şartlarında üstesinden geleceğiz."

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, havalimanındaki kar temizleme çalışmalarını inceledi

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Türk Hava Yolları, İcra, İGA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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