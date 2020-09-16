THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya hükümeti tarafından "Japonya Büyükelçisi Ödülü" verildi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'ya, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya hükümeti tarafından "Japonya Büyükelçisi Ödülü" verildi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda yapılan ödül tevdi törenine Büyükelçi Akio Miyajima, Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Tugay Tuncer ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende Türkçe ve Japonca konuşan Miyajima, "Sayın Aycı, 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine aktif olarak katkı sağlamış, 500'ün üzerinde Japon firmasını Türkiye'deki yatırım ortamı, teşvikler ve destekler konusunda bilgilendirerek yatırım ortamı konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için büyük çaba sarf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Aycı'nın THY'deki görevine geldiği tarihten itibaren de iki ülke ilişkilerini geliştirme konusunda aktif faaliyetlerde bulunduğunu belirten Miyajima, "2019'da gerçekleşen Japonya'da Türk Kültürü Yılı etkinlikleri kapsamında 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisi için Topkapı Sarayı hazinelerinin ulaştırılmasına katkı sağladı." dedi

Miyajima, sözlerini, "Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet tek yürek." diyerek tamamladı.

THY gelecek yıl Osaka uçuşlarına başlayacak

Aycı da konuşmasında, Türkiye ile Japonya arasında uzun yıllara dayanan dostluk ilişkisi bulunduğuna işaret ederek "Türk ve Japon halkları kalben birbirine çok yakındır. Osmanlı fırkateyni Ertuğrul'un 1890'da Japonya'yı ziyareti ve ardından uluslarımız arasında güçlü bir bağ oluşturan trajedinin meydana gelişinden bu yana Türkiye'de Japonya'ya ve halkına sempati duyulmaktadır. Farklı vesilelerle ziyaret ettiğim Japonya'da da Türkiye'ye karşı aynı yakınlığı şahsen gözlemledim." diye konuştu.

THY'nin 31 yıldır Japonya'ya uçuşlar yaptığını hatırlatan Aycı, Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın da THY'nin güzergahları arasına eklenmesinde Miyajima'nın önemli katkıları olduğunu söyledi.

Aycı, gelecek yıl THY'nin Tokyo'daki iki havalimanının ardından Osaka uçuşlarına başlayacağını da aktardı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı

Türk Hava Yolları, Yönetim Kurulu, Türkiye, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Fransa'nın amacını madde madde sıraladı Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu         
20:51
Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu         
20:38
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacak         
19:26
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, Japonya Büyükelçilik Ödülü aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei