THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın çalışanlarla bir araya geldi. THY Operasyon Binası'ndaki etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de katıldı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY olarak kadınların iş gücüne katkısını çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Markamıza katkılarını minnetle takdir ediyoruz. Ülkemizde en çok kadın çalışanı barındıran şirketlerden biri olarak markamızın kadınların omzunda yükseleceğine inanıyor, onlara huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayatın her alanında gücünü kanıtlamış Türk Hava Yolları kadın çalışanlarımız ile her daim gurur duyuyor, bu özel günlerini gönülden kutluyorum."

Bolat, toplu fotoğraf çekiminin ardından çalışanlara hediye takdim etti.

Bayrak taşıyıcı havayolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Güçlü Türk Hava Yolları Kadını" temalı fotoğraf ve video çekimi de gerçekleştirdi. Küresel taşıyıcının yerleşkelerine kurulan stüdyolarda yapılan çekimlere 700'den fazla kadın çalışan katıldı.

THY, etkinlikler kapsamında "Güçlü Türk Hava Yolları Kadını" temalı videoyu da yayınladı.