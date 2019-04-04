THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'nın Aşınma Sürecine İlişkin Açıklamalarda...
53 dakika önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'nın aşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı
'nın aşınma sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Aycı, "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye büyük kısmı kaldı" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:06 Kaynak: İHA
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