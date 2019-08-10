Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını...
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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını...

1 saat önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bayram boyunca yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyacaklarını söyledi
Türk Hava Yolları, ilker aycı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
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