THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...
50 dakika önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" ded.
THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" ded. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:08 Kaynak: İHA
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