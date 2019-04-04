Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...

50 dakika önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" ded.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı:
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" ded. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:08 Kaynak: İHA

ilker aycı, Türk Hava Yolları, Güncel
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