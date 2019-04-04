Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...

1 saat önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak"
"Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye büyük kısmı kaldı"
"Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara'ya olacak. Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu ise Singapur uçuşu olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:58 Kaynak: İHA

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