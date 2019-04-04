THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük Göçün En Büyük Adımını Atacağız. Gece 03.00'te...
1 saat önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak" "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Büyük göçün en büyük adımını atacağız. Gece 03.00'te atılacak ilk büyük adımla birlikte 45 saatte taşınma tamamlanacak"
"Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye büyük kısmı kaldı"
"Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara
'ya olacak. Atatürk Havalimanı
'nın son uçuşu ise Singapur
uçuşu olacak"
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayım İşlemi Tamamlandı