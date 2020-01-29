THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, BVMW Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, BVMW Genel Kurulunda konuştu Açıklaması - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, BVMW Genel Kurulunda konuştu Açıklaması

7 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurulu'nda birlikle sağladıkları değerli iş birliği kapsamında Alman KOBİ'lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, BVMW Genel Kurulunda konuştu Açıklaması, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurulu'nda birlikle sağladıkları değerli iş birliği kapsamında Alman KOBİ'lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, . 27 Ocak'ta Almanya başkenti Berlin'de düzenlenen 2020 BVMW Genel Kurul Toplantısında organizasyonun THY ile sağladığı başarılı iş birliğine dikkat çekildi.

Genel Kurul, birçok girişimci, siyasi lider, üst yöneticisi (CEO) ve alanlarında önde gelen ismi bir araya getirdi.

Toplantıda konuşan Aycı, 1960 yılından beri Almanya'ya uçtuklarını, THY'nin ilk uçuşundan bu yana ülkeler arasında taşıdıkları milyonlarca yolcu ile Almanya'nın uluslararası ölçekte ağırlıklı önem verdikleri pazarlardan birisi olduğunu belirtti.

Aycı, "BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında THY olarak Alman KOBİ'lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesis ettiğimiz bu stratejik ortaklık zemininde üye iş yerleri, Türk Hava Yolları ile dünyanın dört bir yanına gerçekleştirecekleri uçuşlarda sağlanacak özel avantajlardan yararlanabilecekler. Her iki tarafın bu yöndeki arzusu ve sahip oldukları geniş imkanlarla bu önemli iş birliğinin önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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