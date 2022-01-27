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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

27.01.2022 19:21
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı istifa etti.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı istifa etti. Aycı'dan boşalan koltuğa THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirildi.

2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı, istifa etti. THY tarafından KAP'a yapılan özel durum açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı, Ortaklığımız İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Ortaklığımız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Görkem Aksoy görevlerinden istifa etmişlerdir. Sayın Mehmet İlker Aycı, Sayın Mehmet Muzaffer Akpınar ve Sayın Mithat Görkem Aksoy'un istifaları nedeniyle münhal bulunan komite üyeliklerine, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı; Sayın Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi; Sayın Mehmet Kadaifçiler'in İcra Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; istifa suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Sayın Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mehmet Kadaifçiler'in, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" denildi.

Doktorasını Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında yapan Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları'na 2005 yılında Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den sorumlu Başkan olarak katıldı. Ahmet Bolat 2012 yılından bu yana ise şirkette Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

"LAYIK GÖRÜLDÜĞÜM GÖREV VE SORUMLULUĞUN NE DERECE ÖNEMLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden kurul üyelerine teşekkür ederim. Layık görüldüğüm görev ve sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkındayım. Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yolları'nın yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız. Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan M. İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy'a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum" dedi.

(Ferhat Yasak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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