THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ - Son Dakika

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ

6 saat önce

"Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz" Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA - TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını...

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI: İTALYA'YI ÇOK DİKKATLİ TAKİP EDİYORUZ, System.String[]

"Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, DHA - TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirterek, "Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarına yönelik şunları söyledi:

"İtalya'yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Orayı da rahatlıkla yüksek risk grubuna alıp geçici bir süre gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde bu riskleri takip ediyoruz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Arkadaşlarımız bunu takip ediyor. Onlar bize bu anlamda alert (uyarı) ettikleri anda  gerekli adımları atmakta hiçbir tereddüdümüz olmayacaktır."

Görüntü Dökümü:

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-Aycı'nın açıklaması


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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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