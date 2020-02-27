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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz.
6 saat önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: AA
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: " Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor."
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