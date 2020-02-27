THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: 'Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz.

6 saat önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı:

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: " Nahçıvan'a uçuşumuzu geçici süre durdurmuş bulunuyoruz. Bakü, Gence diğer uçuşlarımız devam ediyor."

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Nahçıvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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