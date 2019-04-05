Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Tarihi Taşınmada Operasyon Alanında

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Tarihi Taşınmada Operasyon Alanında

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma tüm hızıyla devam ediyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Tarihi Taşınmada Operasyon Alanında, System.String[]
Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma tüm hızıyla devam ediyor.  Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda operasyon alanını ziyaret ederek büyük taşınma ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, taşınma operasyonunda görevli çalışanlar ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.(Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:47 Kaynak: DHA

ilker aycı, Türk Hava Yolları, Ekonomi
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