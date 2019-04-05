THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Tarihi Taşınmada Operasyon Alanında
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma tüm hızıyla devam ediyor.
Atatürk Havalimanı
'dan İstanbul
Havalimanı'na tarihi taşınma tüm hızıyla devam ediyor. Türk Hava Yolları
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'nda operasyon alanını ziyaret ederek büyük taşınma ile ilgili son durum hakkında bilgi aldı. THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, taşınma operasyonunda görevli çalışanlar ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.(Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:47 Kaynak: DHA
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