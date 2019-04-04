THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı Tamamlar Tamamlamaz İlk Uçuşumuz Ankara'ya Olacak.
1 saat önce
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara'ya olacak.
THY
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara
'ya olacak. Atatürk Havalimanı
'nın son uçuşu ise Singapur
uçuşu olacak" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
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