Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı Tamamlar Tamamlamaz İlk Uçuşumuz Ankara'ya Olacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı Tamamlar Tamamlamaz İlk Uçuşumuz Ankara'ya Olacak.

1 saat önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara'ya olacak.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı,
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Taşımayı tamamlar tamamlamaz ilk uçuşumuz Ankara'ya olacak. Atatürk Havalimanı'nın son uçuşu ise Singapur uçuşu olacak" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:16 Kaynak: İHA

ilker aycı, Türk Hava Yolları, Ankara, Güncel
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