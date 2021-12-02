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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü" - Son Dakika

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

02.12.2021 16:53
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü"

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Havayolu Yolcu Deneyim Derneği (APEX) tarafından "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Havayolu Yolcu Deneyim Derneği (APEX) tarafından "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne değer bulundu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok noktasına uçan THY, Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen APEX IFSA Fuarı'nda ilk kez takdim edilen "APEX World Class"' ödülünü almaya hak kazandı.

Küresel taşıyıcı, aynı zamanda üst üste beşinci kez "5 Yıldızlı Küresel Hava Yolu" ödülüne ve SimpliFlying denetim şirketinin desteklediği sağlık güvenliği konusunda en yüksek derece olan "Diamond Statüsü"ne bu yıl da layık görüldü.

APEX, Avrupa'da ilk kez bir yöneticiye takdim edilen "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen Aycı'nın yenilikçi vizyonuna ve hızlı gelişen değişimlere kolayca adapte olarak kriz durumlarını başarıya dönüştürme yeteneğine dair övgülerde bulundu.

Ödül daha önce Delta Havayolları CEO'su Ed Bastian, Air Canada eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Calin Rovinescu, Emirates CEO'su Sir Tim Clark ve Singapur Havayolları CEO'su Goh Choon Phoong'a gibi önemli isimlere de takdim edilmişti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Aycı, devamında BBC World News'de yayınlanan "Talking Business" programına konuk oldu.

İlker Aycı, ödüllerle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Bu sene Türk Hava Yolları olarak APEX tarafından bu ödülleri almış olmamız gurur verici. Şahsım adına 'CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldüğüm için de mutluluk duyuyorum. Tüm Türk Hava Yolları ailesine ve tüm ekibime teşekkür ediyorum. 'World Class Ödülü' nü kazanan ilk havayolu şirketi olmamız marka deneyimini, sağlık güvenliğini ön planda tutarak ne kadar önemsediğimizin en büyük göstergelerinden biridir."

APEX CEO'su Dr. Joe Leader da THY'nin İlker Aycı döneminde oldukça başarılı bir ivme kazanarak zirve sıralamasında yer aldığını belirterek, "APEX World Class" ödülüyle THY'nin, genç filosuyla, sağlık güvenliği, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konusunda en iyi olduğunu kanıtladığını vurguladı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Türk Hava Yolları, Mehmet İlker Aycı, İcra, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya 'CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı'ya "CEO Yaşam Boyu Başarı Ödülü" - Son Dakika
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