THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı (2)
6 dakika önce
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:39 Kaynak: AA
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