Son Dakika Haberleri: THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı (2)

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı (2)

6 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:39 Kaynak: AA

ilker aycı, Türk Hava Yolları, Güncel
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