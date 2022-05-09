THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Son Dakika
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THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

09.05.2022 15:52
THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

PANDEMİ sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

PANDEMİ sonrası uçuş ve yolcu sayısını arttırmaya başlayan Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat eklerken, ABD'de Seattle yapılacak ilk uçuşun 27 Mayıs'ta olacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayis, Juba- Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat- Karadağ: 11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" paylaşımında bulundu.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Son Dakika
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