THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Son Dakika
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THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

09.05.2022 16:38
THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla uçuş ağına yeni hatlar eklemeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla uçuş ağına yeni hatlar eklemeye başladı.

Uçuş ve yolcu sayısını artıran THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayıs, Juba- Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat- Karadağ: 11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Açılan yeni hatlarla birlikte THY 128 ülkede 338 noktaya ulaşmış olacak.

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Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Twitter, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Son Dakika
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