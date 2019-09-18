Son Dakika Haberleri: Thyateira Akhisar basketbol turnuvası başlıyor
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Thyateira Akhisar basketbol turnuvası başlıyor

18 dakika önce

Akhisar Belediye Basketbol Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek Thyateira Basketbol Turnuvası, 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Thyateira Akhisar basketbol turnuvası başlıyor, System.String[]

Akhisar Belediye Basketbol Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek Thyateira Basketbol Turnuvası, 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.


Akhisar'da basketbolseverler için heyecan başlıyor. 19-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak basketbol turnuvasını Akhisarlılar ücretsiz olarak izleyebilecek. 3 gün sürecek Thyateira Basketbol turnuvasında Akhisar Belediye Basketbol, Manisa ve Final Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Basketbol takımları mücadele edecek. İlk maç Akhisar Belediye Basketbol takımı ile Manisa arasında 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Akhisar Spor Salonu'nda yapılacak. İkinci maç yine Akhisar Spor Salonu'nda 20 Eylül Cuma günü saat 17.00'de Manisa ile Final Spor Kulübü arasında yapılacak. Son maç ise 21 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Akhisar ile Final arasında oynanacak.


'Hikaye Başlıyor' sloganıyla turnuvanın oldukça eğlenceli geçeceğine değinen Akhisar Belediye Basketbol Kulübü Başkanı Alper Ayan, tüm sporseverleri turnuvaya davet ederken şehrin takımına da destek istedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:36 Kaynak: İHA
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