Son Dakika Haberleri: Thysdrus Roma Günleri" Festivali

Thysdrus Roma Günleri" Festivali

1 saat önce

Tunus'un El-Mehdiye ilindeki El-Cem kentinde bulunan tarihi Colosseum Amfitiyatrosu'nda "Thysdrus Roma Günleri" festivali düzenlendi.

Tunus'un El-Mehdiye ilindeki El-Cem kentinde bulunan tarihi Colosseum Amfitiyatrosu'nda
"Thysdrus Roma Günleri" festivali düzenlendi. Festivalde, Roma İmparatorluğu dönemine özgü kıyafetler giyenler, sergilenen dans gösterileri ve sahnelenen gladyatör dövüşleri renkli görüntüler oluşturdu. Tunuslular festivale yoğun katılım gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:16 Kaynak: AA

Tunus, Roma, Güncel
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