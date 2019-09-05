Son Dakika Haberleri: ThyssenKrupp kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor
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ThyssenKrupp kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor

1 saat önce

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra kurucusu olduğu Alman DAX endeksinden çıkartılacak.

ThyssenKrupp kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor, System.String[]

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra kurucusu olduğu Alman DAX endeksinden çıkartılacak.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:39 
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