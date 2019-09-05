ThyssenKrupp kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor
1 saat önce
Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra kurucusu olduğu Alman DAX endeksinden çıkartılacak.
Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, 23 Eylül'den sonra kurucusu olduğu Alman DAX endeksinden çıkartılacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:39
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