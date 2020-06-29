TI·SK'ten "Kısa Çalışma Ödeneği" teşekkürü - Son Dakika

TI·SK'ten "Kısa Çalışma Ödeneği" teşekkürü

Tu¨rkiye I·s¸veren Sendikaları Konfederasyonu (TI·SK) Bas¸kanı O¨zgu¨r Burak Akkol, kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinden yararlanma süresinin bir ay daha uzatılmasından dolayı hükümete teşekkür etti.

Tu¨rkiye I·s¸veren Sendikaları Konfederasyonu (TI·SK) Bas¸kanı O¨zgu¨r Burak Akkol, kısa c¸alıs¸ma o¨denegˆinden yararlanma süresinin bir ay daha uzatılmasından dolayı hükümete teşekkür etti.

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Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bas¸lamasıyla hayata gec¸irilen "Kısa Çalıs¸ma Ödenegˆi" uygulamasının is¸letmeler için can suyu niteliğinde oluğunu belirterek uygulamanın istihdamı korumalarını sagˆladığını vurguladı.

Tu¨rk-I·s¸ ve Hak-I·s¸ ile yaptıkları ortak ac¸ıklamalarda önemine işaret ettikleri bu destegˆin uzatılması yo¨nu¨ndeki taleplerini paylaştıklarını anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Bugu¨n Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan'ın, kısa c¸alıs¸manın uzatılacagˆı yo¨nu¨ndeki ac¸ıklaması bizleri mutlu etti. I·stihdam dostu bu karar ic¸in bas¸ta Cumhurbas¸kanımız Sayın Erdogˆan, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Aile, C¸alıs¸ma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zu¨mru¨t Selc¸uk olmak u¨zere katkısı olan herkese tes¸ekku¨rlerimizi sunuyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TI·SK'ten 'Kısa Çalışma Ödeneği' teşekkürü - Son Dakika

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