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TİAD'dan "Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin" önerisi - Son Dakika

TİAD'dan "Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin" önerisi

01.07.2021 14:28
TİAD'dan

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yeniden gözden geçirilmesi talebini...

Takım tezgahları sektörünün çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TİAD), geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yeniden gözden geçirilmesi talebini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğu bildirildi.

TİAD açıklamasına göre, 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile takım tezgahları başta olmak üzere birçok makine için Gümrük Vergisi yatırım teşviki kapsamından çıkarıldı. TİAD, kararın yeniden gözden geçirilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

"Bu karar ihracat pazarlarımızı tehlikeye sokacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TİAD Başkanı Fatih Varlık, "Söz konusu karar takım tezgahları kullanarak üretim yapan otomotiv, beyaz eşya, kalıpçılık, medikal ve savunma gibi Türkiye'nin ekonomisini sırtlayan ve yılda 60 milyar dolar civarında ihracat yapan lokomotif sektörlerin yatırım ve üretim maliyetlerini yüzde 10 ila 20 arasında artıracaktır. Bu durum uluslararası pazarda fiyat avantajı ile rekabet ettiğimiz ülkelere karşı elimizi zayıflatacak ve ihracat pazarlarımızı tehlikeye sokacaktır. Bununla birlikte pandemi döneminde Avrupa, Çin ve Hindistan'dan ülkemize kayan siparişleri kaybetmemize de sebep olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İthalatın önüne geçen bir karar olamayacağı düşüncesindeyiz"

Makine türlerinin yatırım teşvik düzenlemesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretimi yok denilecek düzeyde olan ve ihtiyacın ithalat ile karşılanmak zorunda olduğu yatay işleme merkezi, dik işleme merkezi, tornalama merkezi, takım bileme tezgahları, taşlama tezgahları gibi makine türlerinin yatırım teşvik düzenlemesinde yeniden değerlendirmeye alınması ve teşvik düzenlemesi kapsamının dışına alınması gerekiyor. Alınan bu kararın, ithalatın önüne geçen bir karar olamayacağı düşüncesindeyiz. Yatırımcının ihtiyacı olan ve ülkemizde üretilemediği için ithalatı kaçınılmaz olan makine ve teçhizat, alınan bu kararla yerlileşmeyecek olup, ithalatın yapıldığı ülkenin, Gümrük Vergisi olan bir ülkeden, AB ülkelerine ve Serbest Ticaret Anlaşması olan başka bir ülkeye kayması şeklinde sonuçlanacaktır. Haksız rekabet, hatta fiyatlarda artış gibi etkenlerle karşı karşıya kalınabileceği de göz ardı edilmemelidir."

"Gerekli önlem alınmazsa Türkiye'ye kayan talep geçici olur"

Fatih Varlık, salgın döneminde Avrupa, Çin ve Hindistan'dan Türkiye'ye kayan siparişlerin karar sonrası artan maliyetler nedeniyle kaybedilebileceğini ifade ederek, makine-teçhizat sektöründe gerekli önlem alınmadığı takdirde Türkiye'ye kayan bu talep geçici olacağını dile getirdi.

Salgının etkisi azaldığında gelişmiş sanayiye sahip ülkelerdeki üreticilerin üretim kapasitesini artıracağını kaydeden Varlık, "Halihazırda Çin, Hindistan, Japonya ve Avrupa ülkelerinde çok ciddi oranda artış gösteren makine yatırımları bize bunu gösteriyor. Bu konuda rekabetçi olabilmek için Türkiye'de otomotivden havacılığa, beyaz eşyadan medikale tüm sektörlerin makine yatırımlarına ve üretim teknolojisini geliştirmeye devam etmesi gerekiyor. Üreticilerimizin desteğe en çok ihtiyacı olan dönemdeyiz. Dolayısıyla sektör üyelerimizin pandemi sonrasına hazırlanabilmesi için üretim amaçlı makine ve teçhizatlarda Gümrük Vergisi yatırım teşviki devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracat, Yatırım, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİAD'dan 'Gümrük Vergisi teşvik kararı yeniden gözden geçirilsin' önerisi - Son Dakika


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