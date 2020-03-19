TİAD/Varlık: Takım tezgahlarında yerli makine kullanımı yüzde 25'e çıkarılmalı

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, "makineleri yapan makineler" olan takım tezgahlarında yüzde 15 olan yerli ve milli makine kullanımının yüzde 25'e çıkarılması çağrısı yaptı.

Makineleri yapan makineler olarak tanımlanan ve imalat sanayide ana üretim malı durumunda bulunan takım tezgahları sektörünün 2019 karnesi sektörün çatı örgütü olan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından açıklandı.

Sektörün üretiminde genel olarak yüzde 1'lik bir gerileme yaşandığını vurgulayan Varlık, 2019 yılında yaklaşık 565 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını, buna karşılık 819 milyon doları aşkın bir ithalatın gerçekleştiğini dile getirdi. İhracatın ithalatı karşılama oranının ise yaklaşık yüzde 69 olduğunun altını çizen Varlık, 2019 genelinde en çok ticaretin gerçekleştiği ülkeler hakkında da bilgi verdi.

Piyasa verileri ve küresel gelişmeler değerlendirildiğinde 2020 yılında takım tezgahları sektöründe üretim, ihracat, ithalat ve kullanımın 2019 ile aynı düzeyde kalacağını tahmin ettiklerini belirten TİAD Başkanı Varlık, ancak yüksek teknoloji üretimini hedefleyen bir sanayinin oluşturulmasıyla Türkiye 'nin kalkınacağını ve ekonomide 2023 hedeflerinin yakalanacağını ifade etti.

Fatih Varlık, raporun yerli ve milli üretimdeki durumumuzu da gözler önüne serdiğini söyleyerek takım tezgahlarında yüzde 15 olan yerli ve milli makine kullanımının yüzde 25'e çıkarılması için yapılması gerekenleri şu sözlerle özetledi:

"Teknik Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde 'Takım Tezgahı Mühendisliği' bölümü açılmalı ve bu bölümler yurtdışındaki üniversitelerin ilgili bölümleriyle işbirliği yapmalı. Gelişim ve üretim sürecinin hızlı olabilmesi için hem Ar-Ge faaliyetleri hem de Metal İşleme Takım Tezgahı üretimi için tüm firmaların ihtiyaç duyacağı, ancak yatırım/fayda maliyeti yüksek olan hassas makineler, ölçüm ve kontrol ekipmanları, test laboratuvarlarının içerisinde yer alacağı 'Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezi' kurulmalı. Uzun vadeli bir master plan hazırlanmalı. Yatırım yapacak firmalara finansman desteği sağlanmalı. Kanun ve yönetmelik değişikliklerinden kaynaklanabilecek riskler minimize edilmeli, uygulamalarda stabilite sağlanmalıdır. Üretilebilecek Metal İşleme Takım Tezgahları ile birlikte metalürji (malzeme) alanında da çalışma yapılmalı. Bunları hayata geçirebilirsek 2023'e güvenli adımlarla ilerleyebiliriz. Unutmamak gerekir ki; Türkiye'de takım tezgahları sektörünü iyileştirip iyi yerlere getirmek, tüm üretim sektörlerinde rekabetçiliği artıracaktır." (Fotoğraflı)