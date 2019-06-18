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Tiago Lopes Denizlispor'da

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, Kayserispor'dan stoper Cristian Sapunaru'nun ardından sağ bek Tiago Lopes'le de resmi sözleşme imzaladı.

Tiago Lopes Denizlispor'da, System.String[]
SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor, Kayserispor'dan stoper Cristian Sapunaru'nun ardından sağ bek Tiago Lopes'le de resmi sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlıların uzun süredir peşinde olduğu 30 yaşındaki Portekizli oyuncu için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine Başkan Yardımcıları Engin Şahin, Taner Atilla, Profesyonel Futbol Şubesinden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat ve Sportif Direktör Burak Özsaraç katıldı. Geçen sezon Kayserispor'da forma giyen Lopes, törende kendisini 2 yıllığına yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
'ÇOK MUTLUYUM'
Denizlispor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirten Lopes, "Katkı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güçlü bir şekilde sezona girmek istiyoruz. Kulübün başarılı transferler yapacağının farkındayım. Sezon sonunda taraftarlarımızı mutlu edip, ligi iyi bir yerde bitirmek için çabalayacağız. Takım arkadaşım Sapunaru da Denizlispor'a geldi Onunla birlikte aynı takımda mücadele edeceğim için mutluyum" dedi.
Törende konuşan Asbaşkan Ali Fırat "Lopes gücümüze güç katacak. Kendisi ligi iyi tanıyan mücadeleci bir futbolcu" derken, Başkan Yardımcısı Engin Şahin de "Lopes, teknik heyetimizin istediği bir futbolcuydu. Kariyerinde şampiyonluk yaşamış bir isim. Lopes, başarılı oyunuyla kulübümüzün koyduğu ilk 5 hedefine çok katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:11 Kaynak: DHA
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