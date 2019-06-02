Son Dakika Haberleri: Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"
Son Dakika Spor Haber

Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"

45 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Tiago Lopes, futboldan uzak tatilde.

Tiago Lopes:
İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Tiago Lopes, futboldan uzak tatilde.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile geçtiğimiz ay itibari ile sözleşmesi sona eren ve tatilde olan Portekizli futbolcu Lopes, dinlendiğini ve henüz hiç bir takım ile anlaşmadığını söyledi. Tiago Lopes yaptığı açıklamada, "Kayserispor ile zorlu, yorucu bir sezon geçirdim. Lig sonunda hedefimize ulaştık. Tatlı yorgunluk var ve ben tatil yapıyorum. Bir kaç gün önce Türkiye Süper Liginden bir kulüp ile anlaştığıma dair bir kaç yerde haber gördüm. Bir kaç teklif aldım ama hiç bir kulüple anlaşma yapmadım. Belki önümüzdeki hafta ben ve menajerim gelecek sezon ki kulübümün neresi olacağına karar vereceğiz" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:11 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Tiago, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Erdoğan: Burası İstanbul, diğer adıyla İslambol ama Konstantinapol olarak görmek isteyenler var İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü 227 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 11:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]