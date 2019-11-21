Son Dakika Haberleri: Tiago Lopes: "Ligde kalıcı olmak önemli, ilk sezonda ilk 5 hedefi..."
Son Dakika Spor Tiago Lopes: 'Ligde kalıcı olmak önemli, ilk sezonda ilk 5 hedefi...' - Son Dakika Spor

Tiago Lopes: "Ligde kalıcı olmak önemli, ilk sezonda ilk 5 hedefi..."

6 saat önce

Tecrübeli savunmacı, "Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz.

Tiago Lopes:

Tecrübeli savunmacı, "Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. Bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekiyor. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir" dedi.


Lopes, "Ligde kalıcı olmak önemli. Orta sıralarda olmalıyız. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum. Bu sezon her maça ayrı bir final olarak bakmamız gerekiyor" diye konuştu.


Burak Çalık ise milli arada iyi çalıştıklarını kaydederek, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerde kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor" yorumu yaptı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Messi daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo'nun yaptığı hareket şaşırttı!
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor Fabien Farnolle: Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 19:36:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiago Lopes: "Ligde kalıcı olmak önemli, ilk sezonda ilk 5 hedefi..."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]