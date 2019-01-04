Son Dakika Haberleri: Tiago Loqes'in Doğum Günü Kutlandı

Tiago Loqes'in Doğum Günü Kutlandı

1 saat önce

Kayserispor'un defans oyuncusu Tiago Lopes'in doğum günü akşam antrenmanı sonrasında kesilen pasta ile kutlandı.

Tiago Loqes'in Doğum Günü Kutlandı, System.String[]
Kayserispor'un defans oyuncusu Tiago Lopes'in doğum günü akşam antrenmanı sonrasında kesilen pasta ile kutlandı.

Kayserispor'un 30 yaşına giren defans oyuncusu Tiago Lopes için akşam antrenmanı sonrasında pasta kesildi. Takım arkadaşlarının ve teknik heyetin katıldığı doğum günü kutlamasında oldukça mutlu gözüken Lopes'e doğum günü pastasından ilk parçayı teknik direktör Hikmet Karaman yedirdi. Başarılı futbolcu pasta kesiminin ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:14 Kaynak: İHA

Kayserispor, Tiago, Spor
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