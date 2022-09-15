Çin'de Tuz Hasadı Başladı

TİANJİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'deki Changlu Hangu Tuz Sahası'nda tuz hasadı yeni başladı ve Ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Çin'in en eski kıyı tuz sahalarından biri olan Changlu Hangu Tuz Sahası'nda tuz yığınları görülüyor, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Çin'in en eski kıyı tuz sahalarından biri olan Changlu Hangu Tuz Sahası'ndaki bir tuz havuzunda çalışan bir makine görülüyor, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin'deki Çin'in en eski kıyı tuz sahalarından biri olan Changlu Hangu Tuz Sahası görülüyor, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)