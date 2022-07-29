Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

29.07.2022 16:01
Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

TİANJİN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde yer alan Dongjiang Serbest Ticaret Bölgesi (DFTP) tarafından kiralanan 2.000'inci uçağın teslimatını kutlamak üzere Cuma günü bir tören düzenlendi.

TİANJİN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde yer alan Dongjiang Serbest Ticaret Bölgesi (DFTP) tarafından kiralanan 2.000'inci uçağın teslimatını kutlamak üzere Cuma günü bir tören düzenlendi.

Kiralanan 2.000'inci uçağın, devlete ait uçak üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen bir ARJ21 yolcu uçağı olduğu bildirildi.

Teslimattan sonra Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot, uçağın ana operasyon üssü olacak.

Havacılık kiralama işine 2009 yılında başlayan DFTP, şu anda genel varlık hacmi açısından İrlanda'dan sonra dünyanın en büyük ikinci havacılık kiralama merkezi haline geldi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi - Son Dakika
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