Tianjin Bölgesinde 2.000'inci Uçağın Kiralanması Nedeniyle Tören Düzenlendi

Kiralanan 2.000'inci uçağın, devlete ait uçak üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen bir ARJ21 yolcu uçağı olduğu bildirildi.

TİANJİN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin belediyesinde yer alan Dongjiang Serbest Ticaret Bölgesi (DFTP) tarafından kiralanan 2.000'inci uçağın teslimatını kutlamak üzere Cuma günü bir tören düzenlendi.

Kaynak: Xinhua

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