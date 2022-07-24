TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Heping bölgesinde nükleer asit testi için bir vatandaştan sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tianjin'de Kovid-19 Testleri Yapılmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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