Tianwen-1 Görevi Mars'ta Bir Yılını Doldurdu - Son Dakika

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianwen-1 keşif aracının Mars'a inişinden bu yana bir yıl geçti. Görev, yalnızca ülkenin gezegenler arası keşfinde önemli bir adım olmakla kalmadı, aynı zamanda bu süre zarfında bir dizi başarıya da imza attı. Tianwen-1 keşif aracı bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşuyor. 15 Mayıs 2021'de geniş bir Mars ovası olan Utopia Planitia'da önceden belirlenmiş iniş alanına inen Tianwen-1, Çin'in gezegene indirdiği ilk keşif aracı oldu.

Bir hafta sonra 22 Mayıs 2021'de, bir kelebeğe benzeyen Mars gezgini Zhurong, iniş platformundan Mars yüzeyine indi. 11 Haziran'da Çin Ulusal Uzay İdaresi, Zhurong tarafından çekilen ve ülkenin ilk Mars keşif görevindeki tam başarısının işareti olan ilk fotoğrafları yayınladı.

VERİMLİ SONUÇLAR

Zhurong, inişinden bu yana güneye doğru ilerlemeye devam etti ve verileri Dünya'ya aktardı. Mars yüzeyinin keşiflerini tamamladı, birçok karmaşık araziden geçti ve Mars kayalarını, kum tepelerini ve çarpma kraterlerini tespit etti ve üzerinde taşıdığı bilimsel ekipmanını kullanarak büyük miktarda veri topladı. Zhurong 15 Ağustos 2021'e kadar, gezegenin yüzeyinde 90 Mars günü ya da yaklaşık üç Dünya ayı çalışarak planlandığı gibi tüm keşif ve tespit görevlerini başarıyla yerine getirdi. Zhurong, planlanan 90 günlük çalışma hedefine ulaşmasına rağmen iyi durumda kaldı ve hizmet vermeyi sürdürdü.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta gezgin Zhurong'un arkadaki tehlike önleme kamerasının çektiği bir görüntü görülüyor. (Fotoğraf: CNSA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Geçen yıl Eylül ayının sonundan Ekim ayının sonlarına kadar Mars yörünge kaşifi ve Zhurong, keşiflerini askıya aldı ve ilk güneş kesintisini atlatmak için kendi özerk sistemlerine güvendi. Bu süre zarfında güneş elektromanyetik radyasyonu arttı ve keşif aracı ile Dünya arasındaki haberleşme aksadı. Kasım 2021'de Zhurong ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uzay aracı yörüngede röle iletişim testi gerçekleştirdi. Bu yıl Mayıs ayında Çinli bilim insanları, Zhurong tarafından iniş alanında toplanan verileri kullanarak, kızıl gezegende sıvı su aktivitesinin ve hidratlı minerallerin varlığını ileri süren yeni kanıtlar buldu. 5 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Tianwen-1 yörünge kaşifi, Dünya'dan 240 milyon kilometre uzaklıkta 651 gün çalıştı. Zhurong, 347 Mars günü boyunca çalıştı ve 1.921 metre yol katetti. Normal çalışan yörünge kaşifi ve gezgin, yaklaşık 940 gigabayt veri elde etti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta, yörünge kaşifinin yakın çekimi görülüyor, 1 Ocak 2022. Çin, 2022 yılının ilk gününde Tianwen-1 keşif aracının çektiği bir grup Mars görüntüsünü yayınladı. (Fotoğraf: CNSA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

GELECEKTEKİ ÇALIŞMALAR

Tianwen-1 görevi, Çin'in gezegen keşfinin yalnızca başlangıcı ve daha birçok yeni çalışma yolda.

"Çin'in Uzay Programı: 2021 Perspektifi" başlıklı rapora göre ülke, gelecekteki Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 görevleri ile Ay keşiflerine devam edecek. Çin diğer ülkeler, küresel örgütler ve ortaklarla birlikte uluslararası bir ay araştırma istasyonunun inşasını tamamlayacak. Gelecek planları arasında ayrıca bir asteroid keşif aracı fırlatmak, Dünya'ya yakın asteroitlerden örnekler getirmek ve Mars'tan örnekler getirmek yer alıyor. Tianwen-2 keşif aracı da ön prototip geliştirme aşamasına girmiş bulunuyor.