Tianzhou-3, Tianhe'nin Ön Kenetlenme Kapısına Kenetlendi - Son Dakika

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-3, Çarşamba günü ülkenin uzay istasyonu çekirdek modülü Tianhe'den ayrıldıktan sonra modüle tekrar kenetlendi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Tianzhou-3, Beijing saatiyle 5.02 itibariyle Tianhe'nin arka kenetlenme kapısından ayrılarak modülün ön kapısına geçti ve bilgisayar tarafından yönetilen buluşma ve kenetlenme işlemlerini saat 9.06 itibarıyla tamamladı. Ajans ayrıca Tianhe ve Tianzhou-3 birleşimin iyi durumda olduğunu ve Tianzhou-4 kargo aracı, Shenzhou-14 insanlı uzay gemisi ve Wentian laboratuvar modülü ile kenetlenmeyi beklediğini söyledi.

Çin, uzay istasyonunun yörüngede devam eden inşasını 2022 sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Mayıs'ta Tianzhou-4 kargo uzay aracı, Haziran'da Shenzhou-14 insanlı uzay gemisi, Temmuz'da Wentian laboratuvar modülü ve Ekim'de Mengtian laboratuvar modülünün fırlatılması dahil olmak üzere bu yıl toplam altı görev planlanıyor. Çin'in uzay istasyonunun yörüngedeki inşası tamamlandığında üç modül, T şekli oluşturacak.