Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsü, Tianzhou-3 kargo gemisinin yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrılışını gösteriyor, 17 Temmuz 2022. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'ne göre, Çin'in uzay istasyonu için malzeme taşıyan Tianzhou-3 kargo gemisi, atanan tüm görevleri tamamladıktan sonra Pazar günü (Beijing saatiyle) sabah 10.59'da yörünge istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)
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