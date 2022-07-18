Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı

18.07.2022 14:04
Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsü, Tianzhou-3 kargo gemisinin yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrılışını gösteriyor, 17 Temmuz 2022.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsü, Tianzhou-3 kargo gemisinin yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrılışını gösteriyor, 17 Temmuz 2022. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'ne göre, Çin'in uzay istasyonu için malzeme taşıyan Tianzhou-3 kargo gemisi, atanan tüm görevleri tamamladıktan sonra Pazar günü (Beijing saatiyle) sabah 10.59'da yörünge istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Uzay İstasyonu Bileşiminden Ayrıldı Çin'in Tianzhou-3 Kargo Uzay Aracı Uzay İstasyonu Bileşiminden Ayrıldı Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı Çin İki Yeni Uyduyu Uzaya Fırlattı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:10:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement