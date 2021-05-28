Tıbbi aromatik bitki yağı üreten Uşaklı girişimci salgın döneminde satışlarını artırdı

Uşak'ta ailesine ait arazide yetiştirdiği anason, susam, haşhaş, çörek otu gibi aromatik bitkilerin yağını çıkararak iç ve dış pazara gönderen genç girişimci, salgın döneminde özellikle kozalak şurubu, karamürver özü ve kekik yağı gibi ürünlere olan talebin artmasıyla işini hızla büyüttü.

Uşak Üniversitesi Acil Tıp Teknikerliği Bölümünde öğrenim gördüğü sırada tıbbi aromatik bitkilerin potansiyelini fark eden 27 yaşındaki Berkay Tuncay, babasına ait tarlada deneme üretimine başladı.

Susam, çörek otu ve anason gibi ürünlerin yağını çıkarmak için atölye kuran ve ürünlerini sosyal medyadan pazarlamaya başlayan Tuncay, bir süre sonra 28 ülkeye satış yapmaya başladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 2 bin metrekarelik üretim tesisi kuran Tuncay, salgın döneminde özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere talebin artmasıyla işlerini büyüttü.

Tuncay, ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırabilmek için İstanbul, Kırklareli, Muğla, Uşak, Manisa ve Berlin'de toplam 7 şubenin açılışını gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Tuncay, salgın döneminde bağışıklığı güçlendiren, nefes darlığı, öksürük, balgam gibi şikayetlere karşı destekleyici etkisi bulunan ürünlere talebin arttığını ifade etti.

"Bu yıl sadece kozalak şurubundan 80 bin şişe, karamürver özünden 40-50 bin şişe civarında sattık." diyen Tuncay, bu ürünlere yurt dışından da çok talep geldiğine işaret etti.

Tuncay, şöyle konuştu:

"İhracatı geçen yıllarda Almanya merkezli olarak yapıyorduk. Bu yıl Avusturya, Hollanda, Fransa ve KKTC'yi de merkez ülkelerimize ekledik. Bu ülkeler üzerinden 50 ülkeye dağıtım yapılıyor. Salgın döneminde satışlarımızda yaklaşık yüzde 400'lük büyüme oldu diyebilirim. Salgından önce aylık 500 bin lira ciro yapıyorduk, salgından sonra bu 2 milyon liraya çıktı."