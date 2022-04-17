Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi - Son Dakika
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Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi

17.04.2022 15:03

- Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi Tıbbı ve bitki yetiştiriciliği kursları devam ediyor Edirne Havsa Meslek Yüksekokulu, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği büyük ilgi görüyor.

- Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi

Tıbbı ve bitki yetiştiriciliği kursları devam ediyor

EDİRNE - Edirne Havsa Meslek Yüksekokulu, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği büyük ilgi görüyor.

Havsa Meslek Yüksekokulu, biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla boş arazilerine lavanta, gül ve biberiye bahçesi kurdu. Havsa Meslek Yüksekokulu'na ait arazilerdeki bataklığın kurutularak tarıma ve ekim faaliyetlerine elverişli hale getirilmesi sonrası harekete geçen okul yönetimi, okul çevresini koruma ve güzelleştirme faaliyetlerine devam ediyor. Havsa Meslek Yüksekokulu ve Trakya Üniversitesi yönetimi, gelecekte "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama Bahçesi" için planlanan alanlarda da ilk etap çalışmalarını tamamladı. Proje çerçevesinde çeşitli tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, ekim-dikiminin yaygınlaştırılması ve bu alanlarda bölümler açılması ile ilçe ve kent ekonomisine katkı sunacak. Hayata geçirilen "tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği kurslarının da yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

İnsanların tıbbi ve aromatik bitkilere olan ilgisi her geçen gün biraz daha artığını ifade eden Edirne Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan, son iki yıldan beri yaşanan pandemi süreci ilgiyi bütün dünyada daha da artığını belirterek, "Bu çerçevede İnsanlar, yediden yetmişe bağışıklıklarını geliştirmek için bitkisel ürünlere rağbet etmeye başladı. Bu da önemli bir sektör olan tıbbı ve aromatik bitki sektörünü daha da hareketlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin bir çok bölgesi bu gruptaki bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olarak biliniyor. Bu çerçevede Havsa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açmış olduğu tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu ilgi görüyor. Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunun da desteklediği kursta, teorik ve uygulamalı dersler veriliyor. Kursiyerler lavanta, adaçayı, biberiye, yağ gülü, kekik, nane melisa otu gibi bitkilerden çelik almasını ve köklendirme ortamına aktararak fide oluşturmasını uygulayarak öğreniyorlar" dedi.

Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği için uygulamalı olarak kurs verdiklerini belirten Edirne Havsa Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, "Halk Eğitim Merkezimizin başlatmış olduğu kursu Havsa Meslek Yüksekokulu Kampüsümüzde yürütmekteyiz bizim şöyle bir avantajımız var. Bahçemizde oluşturduğumuz tıbbı ve aromatik bitkiler yetiştirme bahçemiz var. Örnek parsellerimiz ve 15 adet çok yıllık yaklaşık olarak yedi sekiz adet tek yıllık alanımız var. Bizim için çok büyük bir avantaj bu sayede kursiyerlerimiz uygulamalı olarak verdiğimiz kursu pekiştiriyorlar. Kursumuz 23 Şubatta başladı. Haziran ayına doğru kursumuzu tamamlamayı düşünüyoruz. Kursumuzun katılımcıları oldukça geniş bir profile sahip bu kurs içerisinde ev hanımı, eczacı, makine mühendisi ve fikir arayıp yatırım yapmak isteyen kursiyerlerimiz var. Bu nedenle kursun son derece etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kulandı.

(NE-HLD-MB-

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi
Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi

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Edirne, Bitki, Havsa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğine yoğun ilgi - Son Dakika


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